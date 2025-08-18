Investigan asalto a empleado de Coca-Cola en Piedras Negras-Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de la empresa Coca-Cola fue víctima de un asalto armado en la carretera 57, en el tramo Piedras Negras–Nava, hecho que ya fue denunciado por los representantes legales de la compañía ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.
El afectado, identificado como Jorge Luis N., explicó que mientras se dirigía en un camión hacia la planta refresquera, fue interceptado por un individuo armado que se desplazaba en motocicleta. El agresor lo obligó a detenerse a la altura de las vías férreas y, tras amenazarlo con un arma de fuego, le robó 70 mil pesos correspondientes a la venta del día, para luego huir del lugar.
El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso ya está bajo investigación y que se procederá a revisar las cámaras de vigilancia de los comercios cercanos, con el fin de ubicar al responsable.
Además, señaló que la Agencia de Investigación Criminal continúa trabajando en el esclarecimiento del robo violento, con el objetivo de obtener resultados a la brevedad.