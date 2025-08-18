Investigan asalto a empleado de Coca-Cola en Piedras Negras-Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de la empresa Coca-Cola fue víctima de un asalto armado en la carretera 57 , en el tramo Piedras Negras–Nava , hecho que ya fue denunciado por los representantes legales de la compañía ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia .

El afectado, identificado como Jorge Luis N. , explicó que mientras se dirigía en un camión hacia la planta refresquera, fue interceptado por un individuo armado que se desplazaba en motocicleta . El agresor lo obligó a detenerse a la altura de las vías férreas y, tras amenazarlo con un arma de fuego, le robó 70 mil pesos correspondientes a la venta del día , para luego huir del lugar.

El coordinador de Ministerios Públicos , Rogelio Gómez Rodríguez , informó que el caso ya está bajo investigación y que se procederá a revisar las cámaras de vigilancia de los comercios cercanos, con el fin de ubicar al responsable.