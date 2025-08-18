Municipio defiende reparto de pipas pese a crisis por falta de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mientras continúan las quejas por la falta de agua en varias colonias de la ciudad, algunas de las cuales acumulan hasta cuatro días sin una gota, el Municipio aseguró este lunes que hay una "buena respuesta" mediante el reparto de pipas, aunque sin precisar una fecha exacta para la normalización del servicio.
El director de Obras Públicas, Gibrán González, informó que durante el fin de semana se distribuyó agua en colonias como Doctores, San Joaquín, CAP, San Ramón, Aeropuerto, Loma Verde 1 y 2, La Rioja, Lomas del Valle y Los Encinos.
González explicó que la causa principal del desabasto es la construcción de un nuevo tanque en la colonia Doctores, tras el colapso del anterior, lo que ha obligado a operar con protocolos de distribución alterna.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, sostuvo que la administración "sí atendió de manera oportuna" la contingencia, a pesar de que vecinos denunciaron estar hasta tres días sin agua.
Aguilar añadió que, además del tanque en reparación, una ruptura en un tubo de la planta potabilizadora número dos agravó la situación. "Estimamos que en unos 25 días se regularice totalmente el suministro", aseguró.
Finalmente, el funcionario pidió a la población "ahorrar agua" ante las altas temperaturas, aunque habitantes de sectores populares insisten en que siguen enfrentando la crisis sin certeza sobre cuándo volverá el servicio a sus hogares.