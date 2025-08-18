Municipio defiende reparto de pipas pese a crisis por falta de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mientras continúan las quejas por la falta de agua en varias colonias de la ciudad, algunas de las cuales acumulan hasta cuatro días sin una gota , el Municipio aseguró este lunes que hay una " buena respuesta " mediante el reparto de pipas, aunque sin precisar una fecha exacta para la normalización del servicio.

El director de Obras Públicas, Gibrán González , informó que durante el fin de semana se distribuyó agua en colonias como Doctores, San Joaquín, CAP, San Ramón, Aeropuerto, Loma Verde 1 y 2, La Rioja, Lomas del Valle y Los Encinos .

González explicó que la causa principal del desabasto es la construcción de un nuevo tanque en la colonia Doctores, tras el colapso del anterior , lo que ha obligado a operar con protocolos de distribución alterna .

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar , sostuvo que la administración " sí atendió de manera oportuna " la contingencia, a pesar de que vecinos denunciaron estar hasta tres días sin agua .

Aguilar añadió que, además del tanque en reparación, una ruptura en un tubo de la planta potabilizadora número dos agravó la situación. " Estimamos que en unos 25 días se regularice totalmente el suministro ", aseguró.