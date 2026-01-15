Reportan alza del 113%; ejecutan 16 mandamientos judiciales en 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un aumento del 113 por ciento en el cumplimiento de mandamientos judiciales se ha registrado durante 2026 en la Región Norte I, donde hasta el momento se han ejecutado 16 órdenes judiciales, informó el delegado regional Rigoberto Rodríguez.

De acuerdo con el funcionario, el ritmo de cumplimiento se ha mantenido constante de manera diaria, lo que refleja el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades involucradas en estas acciones.





Reunión de trabajo entre autoridades

Agregó que recientemente se llevó a cabo una reunión de trabajo con la participación de los tres niveles de gobierno, cuyo objetivo fue revisar carpetas de investigación rezagadas y avanzar en el esclarecimiento de los casos que aún se encuentran en etapa de investigación.