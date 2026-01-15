Fiscalía descarta homicidio en taquería y advierte sanciones por difundir información falsa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia descartó la existencia de un homicidio que fue denunciado de manera anónima en redes sociales y advirtió que se podría proceder contra quienes difundan información falsa que genere alarma en la población.

El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que durante el martes circuló una publicación en la que se aseguraba que había ocurrido un asesinato en una taquería ubicada en la avenida 16 de Septiembre, casi esquina con Tepic, señalando incluso la presencia de un supuesto charco de sangre.

Sin embargo, el funcionario precisó que no se recibió ningún reporte oficial sobre un hecho violento y que, tras verificarse la situación, se confirmó que la versión era falsa. Los propietarios del establecimiento aclararon que lo ocurrido fue un accidente, ya que se registró un encharcamiento de aceite dentro del local, el cual fue malinterpretado.

Acciones de la autoridad

Ante estos hechos, la Policía Cibernética inició las indagaciones correspondientes, al considerar que este tipo de publicaciones pueden provocar pánico innecesario entre la ciudadanía.

Finalmente, Rodríguez Ríos hizo un llamado a la población a verificar las fuentes antes de compartir información y a mantenerse informada a través de canales oficiales y medios formales, para evitar la difusión de rumores que puedan generar caos social.