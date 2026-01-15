Fiscalía mantiene investigaciones firmes por robos en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron que se mantienen investigaciones firmes para esclarecer los robos ocurridos en escuelas de Piedras Negras.

Acciones de la autoridad

El delegado regional Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que actualmente se tienen registradas tres denuncias formales relacionadas con estos hechos, las cuales se encuentran bajo análisis de la Agencia de Investigación Criminal como parte de las carpetas de investigación abiertas.

Detalles confirmados

De acuerdo con el funcionario, las indagaciones han mostrado avances relevantes, lo que genera confianza en que a corto plazo se puedan obtener resultados que permitan identificar a los responsables de los robos.

Finalmente, Rodríguez Ríos destacó que la Fiscalía continúa trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno y reforzando estrategias preventivas, con el objetivo de reducir la incidencia de este tipo de delitos en los centros educativos de la localidad.