Despiden a subgerente de Agua en SIMAS; Jacobo y Menera chocan por reestructura

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras despidió al subgerente de Agua, Carlos Esquivel, señalado por presuntamente haber otorgado factibilidades con descuentos a la empresa Manter. La decisión ya había sido anticipada la semana pasada por el gerente general del organismo, Lorenzo Menera, como parte de una reestructura interna.

Acciones de la autoridad

El cese se enmarca en los movimientos anunciados por Menera, quien ha sostenido que dentro del Simas existe personal que no acata instrucciones ni responde a la autoridad operativa. En ese sentido, afirmó que recibió una estructura impuesta que le ha impedido ejercer un control pleno del organismo, lo que ha derivado en desgaste administrativo y operativo.

El gerente general insistió en que las bajas no obedecen a venganzas personales, sino a la necesidad de recuperar el control del sistema y corregir prácticas que, aseguró, afectan su funcionamiento.

Reacciones del alcalde

Sin embargo, la decisión generó un choque abierto con el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, quien lanzó críticas directas contra Menera durante su conferencia matutina de este miércoles. El edil cuestionó el impacto financiero de los despidos, al advertir que se están otorgando liquidaciones millonarias a personal con décadas de antigüedad.

"Si estás despidiendo a gente que tiene 25 o 30 años en el sistema, con liquidaciones de 1.2 millones de pesos, 500 mil o 200 mil pesos, vas a volver a hundir al sistema", señaló el alcalde.

Rodríguez también criticó lo que calificó como una desarticulación interna del organismo, al señalar que Simas se ha quedado sin gerente operativo y sin gerente de Aguas, y que incluso se pretende despedir a la subgerente comercial, a quien dijo no estar relacionada con las diferencias internas.

El presidente municipal reconoció que el organismo arrastra problemas financieros heredados de administraciones anteriores; sin embargo, cuestionó que las decisiones actuales contribuyan a su saneamiento y estabilidad.