Niega Jacobo Rodríguez crisis en SIMAS tras audio filtrado de Menera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras la filtración de un audio en redes sociales en el que presuntamente se escucha al gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, afirmar que la paramunicipal se está hundiendo financieramente, el alcalde Jacobo Rodríguez González aseguró que el propio funcionario le señaló que se trata de material falso generado con inteligencia artificial.

No obstante, el edil reconoció que las finanzas del organismo operador no son óptimas desde 2024, por lo que el tema debe abordarse con responsabilidad y seriedad, al tratarse de un sistema clave para la ciudad.

Rodríguez González señaló que sostuvo comunicación directa con el gerente del Simas para manifestarle su desacuerdo con los despidos recientes realizados dentro del organismo, al considerar que estas decisiones no contribuyen a la estabilidad financiera ni operativa.

Asimismo, aprovechó para aclarar que las bajas registradas en la Presidencia Municipal no obedecen a revanchas políticas, sino a ajustes administrativos, deslindándolas de las decisiones tomadas al interior del Simas.

El alcalde reiteró que la situación financiera del sistema de agua requiere atención puntual y coordinación, a fin de evitar un mayor deterioro y garantizar la operación del servicio en Piedras Negras.