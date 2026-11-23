PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un automóvil terminó volcado sobre uno de sus costados luego de impactarse contra una camioneta estacionada, durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, en la colonia Praderas.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Alfonso León de la Garza, donde un Geely Emgrand modelo 2026, color arena, chocó contra una Dodge Journey blanca que se encontraba estacionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil no se percató de la presencia de la camioneta, lo que provocó el impacto y la posterior volcadura de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien se reservó su identidad. No se proporcionaron detalles sobre posibles lesiones.

Atención médica y responsabilidades

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance y turnarán el caso a Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades. Debido a que el Geely cuenta con seguro, se prevé que la aseguradora intervenga en la cobertura de los daños ocasionados.