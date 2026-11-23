PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Hundimientos y deterioro sobre la calle Aldama, entre Xicoténcatl y Cuauhtémoc, fueron denunciados por vecinos del sector Centro, quienes señalaron que las afectaciones persisten desde hace varios meses, luego de una reparación realizada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Deterioro en la calle Aldama

De acuerdo con los residentes, el tramo intervenido fue rellenado únicamente con tierra y no ha recibido trabajos posteriores de mantenimiento, por lo que la superficie presenta hundimientos que dificultan la circulación.

Los vecinos manifestaron su inconformidad por la falta de atención a esta vialidad, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, y advirtieron que las condiciones del terreno podrían representar un riesgo para los automovilistas que transitan por el lugar.

Solicitud de intervención a SIMAS

Ante esta situación, solicitaron la intervención de SIMAS y del Gobierno Municipal para revisar el estado de la reparación y realizar los trabajos necesarios que permitan rehabilitar la superficie de rodamiento y prevenir posibles accidentes.