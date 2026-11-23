PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Tres personas lesionadas y daños materiales fue el saldo de un choque entre dos vehículos registrado en el cruce del bulevar Mendoza Berrueto y el libramiento Manuel Pérez Treviño.

En el percance participaron un automóvil Changan, color gris, y un MG, color negro, ambos de modelo reciente, los cuales resultaron con daños tras el impacto. De acuerdo con información proporcionada por elementos de Tránsito y Vialidad, el accidente habría sido ocasionado por la omisión de una señal de semáforo.

Sin embargo, la mecánica del percance deberá establecerse mediante las diligencias correspondientes. Tras el impacto, tres personas resultaron lesionadas y requirieron atención médica. No se precisó la gravedad de sus lesiones.

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.