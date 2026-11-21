PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante la próxima llegada de Gina Hinojosa a la gubernatura de Texas, la Iglesia católica expresó su expectativa de que la nueva administración impulse un cambio sustancial en el trato hacia las personas migrantes y garantice el respeto a sus derechos humanos.

Postura de la Iglesia sobre los migrantes

Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de la Diócesis de Piedras Negras, sostuvo que la postura de la Iglesia es defender la dignidad de quienes se encuentran en situación de movilidad, independientemente de su condición migratoria.

El prelado recordó que el episcopado estadounidense ha insistido en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los migrantes y advirtió que la aplicación de las leyes no debe convertirse en justificación para vulnerar su integridad y dignidad.

"Una cosa son políticas y leyes y otra cosa es aplastar y violar la dignidad de la persona", expresó.

Llamado a la dignidad en la frontera

Miranda Guardiola manifestó su confianza en que la próxima administración texana logre conciliar la aplicación del marco legal con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en la zona fronteriza. "Lo único que pedimos es que se trate con respeto y dignidad a cada ser humano", recalcó.