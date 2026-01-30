Evacúan a 16 trabajadores tras incendio de camión de transporte industrial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un aparente cortocircuito, combinado con la ruptura de una línea de aceite, provocó un incendio en la parte frontal de un autobús de transporte de personal en Piedras Negras, sin que se registraran personas lesionadas.

La unidad, al servicio de la empresa Odel, se dirigía a la planta 4 de Lear cuando comenzó a incendiarse mientras circulaba por la calle Juan de la Barrera, en el cruce con el libramiento Manuel Pérez Treviño. El conductor, José Elizalde, logró detener la marcha y alertar a los 16 trabajadores que viajaban a bordo, quienes descendieron de inmediato.

El incendio se originó por un cortocircuito y una fuga de aceite en el autobús.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, así como por avisos ciudadanos difundidos mediante WhatsApp. El bombero José María González Mireles informó que, al arribar, encontraron el fuego concentrado en el motor y la cabina, lo que apuntaba a una posible falla mecánica como causa del siniestro.

Bomberos controlaron el fuego en minutos, aunque el autobús quedó como pérdida total.

El incendio fue controlado minutos después; sin embargo, el autobús resultó pérdida total, con daños valuados en aproximadamente 500 mil pesos. De manera extraoficial, se indicó que la unidad había salido recientemente del taller tras recibir mantenimiento.

Los 16 trabajadores a bordo descendieron a tiempo y no hubo heridos graves.

Aunque ninguno de los pasajeros resultó herido, algunos presentaron crisis nerviosa y ligera inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado a una institución médica.