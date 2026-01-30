Choque con volcadura deja cuantiosos daños en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque con volcadura registrado la mañana de este viernes en la colonia Villas del Carmen.

De acuerdo con el informe preliminar, Sergio Ibarra Briones, de 53 años, circulaba en un camión Ayco modelo 2014, color blanco, por la calle Mar de Cortés. Al llegar al cruce con el bulevar Armando Treviño, presuntamente ignoró el señalamiento de alto, lo que provocó que se impactara contra un camión Volkswagen modelo 2013, color blanco, propiedad de la empresa Gamesa, conducido por Alejandro Mendoza Medina, de 41 años.

Detalles confirmados

Como consecuencia del choque, el vehículo de la empresa quedó volcado sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó afectaciones a la circulación en el sector.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a ambos conductores, quienes únicamente presentaron golpes menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

La oficial Carmen Garza, de Tránsito y Vialidad, informó que se buscaría llegar a un convenio entre las partes, debido a que ambos cuentan con aseguranza. En caso de no lograr un acuerdo, el expediente sería remitido al Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.