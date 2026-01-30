Abren investigación por agresión tras disputa económica en ejido San Isidro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones, luego de que un joven de 22 años fuera golpeado presuntamente por un abogado, tras sostener una discusión por un adeudo económico en el ejido San Isidro.

El lesionado fue identificado como José Manuel Francisco Chávez, quien la noche del jueves se encontraba acompañado de su expareja cuando arribó al lugar un hombre identificado como José Manuel Hernández. De acuerdo con los primeros reportes, al reclamarle un dinero que le debía, ambos comenzaron a discutir, lo que derivó en una agresión física.

El presunto responsable se retiró del sitio tras los hechos para evitar ser asegurado por las autoridades. Minutos después, el joven acudió por cuenta propia a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió atención médica.

Acciones de la autoridad

La Agencia de Investigación Criminal confirmó que tuvo conocimiento del ingreso hospitalario de un hombre que presentaba lesiones provocadas por otra persona del sexo masculino, registrándose el incidente alrededor de las 13:00 horas en dicha comunidad rural.

Autoridades informaron que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro. El Ministerio Público espera que este día el afectado comparezca para presentar su denuncia formal, mientras continúan recabándose entrevistas de testigos para esclarecer lo ocurrido.