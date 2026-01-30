Investigan muerte de adulto mayor en colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación tras el hallazgo sin vida de un hombre de 67 años, identificado como Jorge Amaya, quien fue localizado dentro de un departamento en la colonia Lázaro Cárdenas.

El reporte se generó luego de que familiares alertaran a las autoridades por la ausencia del adulto mayor durante varios días. El inmueble se ubica sobre la calle Lorenzo Cantú, hasta donde acudieron corporaciones de seguridad y personal del Servicio Médico Forense.

Tras la revisión inicial del cuerpo, se informó que no se observaron signos evidentes de violencia, por lo que se ordenó la práctica de la necropsia de ley para determinar con exactitud las causas del fallecimiento.

Acciones de la autoridad

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que las investigaciones continúan y que una de las líneas preliminares apunta a que la muerte pudo haberse producido a consecuencia de las bajas temperaturas registradas recientemente en la ciudad.

"Será mediante los estudios forenses como se confirme o descarte esta hipótesis", explicó el funcionario.

Asimismo, se informó que los familiares del hoy occiso deberán acudir en las próximas horas ante la Fiscalía para realizar la identificación oficial y los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.