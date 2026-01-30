Alerta por desaparición de joven en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La desaparición de Irvin Alonso de la Cruz Guzmán, de 27 años de edad, mantiene en alerta a autoridades y familiares desde el pasado lunes 26 de enero, fecha en la que salió de su vivienda, ubicada en la colonia Bravo, y no regresó.

Acciones de la autoridad

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Agencia Especializada en Personas Desaparecidas, continúan con las indagatorias para esclarecer su paradero. Entre las acciones emprendidas se incluyen entrevistas con personas cercanas al joven, así como recorridos y verificaciones en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se ha confirmado que se realizaron revisiones en hospitales y áreas de detención, sin que hasta el momento exista registro alguno sobre su ubicación.

Reacciones de la familia

Los familiares manifestaron sentirse angustiados ante la falta de noticias y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir a su localización sea reportada de inmediato a las autoridades correspondientes.