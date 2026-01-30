Contactanos
Piedras Negras

Alerta por desaparición de joven en Piedras Negras

La familia de Irvin Alonso de la Cruz Guzmán se muestra angustiada por la falta de noticias tras su desaparición en Piedras Negras el 26 de enero.

Por Exzael Becerril - 30 enero, 2026 - 08:04 p.m.
Alerta por desaparición de joven en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La desaparición de Irvin Alonso de la Cruz Guzmán, de 27 años de edad, mantiene en alerta a autoridades y familiares desde el pasado lunes 26 de enero, fecha en la que salió de su vivienda, ubicada en la colonia Bravo, y no regresó.

Acciones de la autoridad

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Agencia Especializada en Personas Desaparecidas, continúan con las indagatorias para esclarecer su paradero. Entre las acciones emprendidas se incluyen entrevistas con personas cercanas al joven, así como recorridos y verificaciones en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se ha confirmado que se realizaron revisiones en hospitales y áreas de detención, sin que hasta el momento exista registro alguno sobre su ubicación.

Placeholder

Reacciones de la familia

Los familiares manifestaron sentirse angustiados ante la falta de noticias y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir a su localización sea reportada de inmediato a las autoridades correspondientes.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados