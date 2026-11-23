PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un automóvil quedó prácticamente consumido por el fuego durante la mañana de este lunes, en la colonia San Joaquín, luego de que su propietario lo encontrara envuelto en llamas al regresar de dejar a su hija en una escuela cercana.

El incendio se registró en el cruce de las calles Elpidio Barrera y Manuel Garza, donde elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública Municipal acudieron tras recibir el reporte de un vehículo en llamas.

En el lugar, las autoridades se entrevistaron con Saúl Javier, de 40 años, propietario de la unidad, quien explicó que momentos antes había acudido a dejar a su hija en un plantel educativo y, al regresar, encontró el automóvil incendiándose.

Debido a la intensidad del fuego, no fue posible identificar con precisión el modelo del vehículo.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que corresponderá a las autoridades determinar cómo comenzó el fuego. No se reportaron personas lesionadas.