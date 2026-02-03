Localizan cráneo humano en rancho cercano al ejido Santo Domingo de Nava

Nava, Coahuila. - Un cráneo humano fue localizado en un rancho ubicado en las cercanías del ejido Santo Domingo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo fue reportado por un ciudadano a elementos de la Guardia Nacional durante un recorrido de vigilancia. Tras recibir el aviso, se solicitó la presencia de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

En el sitio se realizó la toma de conocimiento y el levantamiento del cráneo, el cual quedó bajo resguardo de peritos en medicina forense para su análisis detallado.

De manera preliminar, se informó que el resto humano no presenta señales visibles de violencia; sin embargo, se aplicarán estudios especializados, incluido el Protocolo de Minnesota, con el objetivo de descartar la presencia de lesiones o una muerte violenta.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que el cráneo podría tener varios años de antigüedad y que no se localizó el resto del cuerpo. Asimismo, se analiza la posibilidad de que pertenezca a una persona migrante, debido a la cercanía de la zona con el río Bravo.

La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene coordinación con diversas dependencias para determinar si el hallazgo guarda relación con algún reporte de desaparición en la región.