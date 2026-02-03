Mantienen alerta por sarampión en la Región Norte ante brotes en el país

Piedras Negras, Coah.— Aunque el brote de sarampión registrado en Coahuila se encuentra cerrado desde septiembre del año pasado, las autoridades de salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica ante la presencia de la enfermedad en otras entidades del país.

Acciones de la autoridad

El doctor Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que actualmente se registran brotes importantes en Jalisco, así como una situación que genera mayor preocupación en Nuevo León, donde de manera oficial se han confirmado al menos tres casos.

"Por la cercanía y el alto flujo de personas entre Monterrey y Saltillo, existe un riesgo directo de introducción del virus al estado", advirtió el especialista.

Señaló que, ante este escenario, se mantiene la capacitación constante del personal médico para la detección oportuna de casos sospechosos, además de reforzar las acciones preventivas dirigidas a la población en general.

Detalles confirmados

Belloc Sandoval subrayó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, ya que se transmite por vía aérea y una sola persona infectada puede contagiar de 16 a 21 personas, incluso con exposiciones breves.

No obstante, destacó que se trata de un padecimiento altamente prevenible, pues el esquema completo de vacunación ofrece una protección cercana al 100 por ciento.

"El mejor ejemplo es el personal de salud. Durante un cerco sanitario tuvimos contacto prolongado con pacientes y ninguno enfermó, porque todos estábamos vacunados", explicó.

El epidemiólogo indicó que la vacuna triple viral se encuentra disponible en todos los centros de salud y adelantó que en las próximas semanas se estarán planeando campañas de refuerzo para incrementar la cobertura.

Monitoreo en Texas

Añadió que también se mantiene un monitoreo permanente de la situación en Texas, aunque hasta el momento no se han detectado casos cercanos a la región fronteriza.