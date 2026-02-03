Plantea Jacobo Rodríguez homologar salario fronterizo para atraer inversiones

Piedras Negras, Coah.— El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, planteó la homologación del salario de la frontera norte con el del resto del país, al considerar que el esquema salarial vigente ha dejado de ser competitivo y ha impactado de manera negativa en la atracción de nuevas inversiones para el municipio.

Durante su conferencia matutina de este martes, el edil señaló que en la región fronteriza "se gana más", condición que, dijo, se ha convertido en una desventaja frente a otras zonas del país donde los costos laborales son menores.

Rodríguez afirmó que una empresa puede ahorrar hasta un 30 por ciento en salarios al instalarse en el interior del país, lo que incluso permite absorber los gastos de traslado de mercancías hacia la frontera. "Es mucho más barato, incluso con el flete", expresó al comparar los costos entre regiones.

Con base en ese diagnóstico, sostuvo que "no sería descabellado" revisar el salario fronterizo y añadió que, ante el contexto actual, "no tenemos de otra más que homologar el salario con el resto del país".

Acciones de la autoridad

Indicó que este tema debe ponerse sobre la mesa y discutirse en instancias federales como la Cámara de Diputados, el Senado y la Secretaría del Trabajo, además de involucrar al Gobierno del Estado y a los alcaldes de los municipios fronterizos.

El alcalde justificó su postura al señalar que, en los últimos dos años, en Coahuila se han instalado 132 empresas, de las cuales únicamente una se ubicó en Piedras Negras, lo que calificó como un indicador preocupante para la economía local.