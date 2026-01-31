Recorte es último recurso en maquila: INDEX Coahuila Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El recorte de personal en las empresas maquiladoras es siempre el último recurso, aunque en ocasiones resulta inevitable ante la compleja coyuntura económica que enfrenta la industria, afirmó el presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX Coahuila Norte), Alejandro Ruiz Rueda.

El líder empresarial señaló que el inicio de 2026 ha sido particularmente complicado para el sector, una situación que no se limita a la región norte de Coahuila, sino que afecta de manera generalizada a México y Estados Unidos.

"Es una problemática que se está viviendo en muchos lados; no es exclusiva de esta zona", reconoció.

Situación del sector maquilador

Ruiz Rueda indicó que el sector mantiene una comunicación constante con los tres niveles de gobierno para buscar alternativas que permitan mitigar los efectos negativos derivados de la coyuntura internacional, en particular por la imposición de aranceles a productos de exportación.

No obstante, advirtió que el panorama difícilmente mejorará en el corto plazo, hasta que se concrete la formalización del tratado comercial entre los países de América del Norte.

Medidas para preservar el empleo

El presidente de INDEX Coahuila Norte subrayó que, pese a las dificultades, las empresas priorizan la retención de su capital humano, motivo por el cual se han implementado esquemas como los paros técnicos.

Explicó que, aunque estas medidas representan una afectación temporal en el ingreso de los trabajadores, permiten preservar las fuentes de empleo y garantizar la estabilidad laboral.

"Estamos buscando nuevas formas para mantenernos; es un reto para la industria, pero como siempre, estamos pensando en nuestra fuerza laboral", puntualizó.