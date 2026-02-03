Abre Defensa reclutamiento para Ejército y Guardia Nacional en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene abierto el proceso de reclutamiento para quienes buscan integrarse al Ejército Mexicano o a la Guardia Nacional, informó personal militar destacado en esta frontera.

El teniente José Roberto Carballo, del 12.º Regimiento de Caballería Motorizado, dio a conocer que existen distintas modalidades para cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN) y, al mismo tiempo, acceder a oportunidades laborales dentro de las Fuerzas Armadas.

Explicó que una de las opciones es el Servicio Militar en su modalidad tradicional, con una duración de tres meses, asistiendo únicamente los sábados, lo que permite a los jóvenes obtener su Cartilla Militar liberada en el mes de diciembre.

Añadió que este año también se ofrece el Servicio Militar Encuadrado, modalidad que concentra el adiestramiento en un periodo de tres meses continuos, al término del cual los participantes reciben su cartilla liberada de manera inmediata.

"Al finalizar el Servicio Militar Encuadrado, los jóvenes obtienen su cartilla liberada, lo que les permite causar alta en el Ejército Mexicano o cumplir con requisitos que solicitan algunas empresas", señaló el oficial.

Carballo subrayó que contar con este documento amplía las oportunidades tanto en el ámbito castrense como en el sector laboral, ya que en diversos empleos es un requisito indispensable.