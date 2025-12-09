Prevé Canacintra aumento a costos por nueva jornada laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Aunque el sector empresarial ha manifestado respaldo a la reducción de la jornada laboral en México, su implementación traerá consigo un aumento en los costos de operación, advirtió Isidro de los Santos Villarreal, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El dirigente industrial señaló que la medida obligará a reorganizar procesos internos y a replantear la manera en que se distribuyen las cargas de trabajo.

"Lo que se hacía antes con cierto personal ahora tendrá que realizarse con otro turno, o se deberá reducir la producción", afirmó.

De los Santos explicó que, pese a los desafíos, las empresas deberán diseñar estrategias que les permitan mantener su competitividad, especialmente en un escenario donde la pérdida de contratos continúa impactando al sector.

"Lo que se le pide a la gente es que tome en cuenta todo lo que está pasando y que sea más eficiente en su trabajo", puntualizó.