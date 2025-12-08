Bajan los contagios de mano-pie-boca; cuatro salones continúan a distancia en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene vigilancia sobre los brotes del virus de mano-pie-boca que, en los últimos días, han llevado a que cuatro salones continúen en clases a distancia, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

Los grupos afectados pertenecen a cuatro planteles distintos —tres preescolares y una primaria— y suman nueve menores enfermos en total. Belloc señaló que, en comparación con la semana pasada, la cifra mostró una disminución significativa gracias a la coordinación con directivos escolares y al cumplimiento de las medidas preventivas.

"El apoyo de las autoridades educativas ha sido clave para respetar las recomendaciones. Además, este virus no se adapta bien a climas fríos, prefiere temperaturas templadas. La temporalidad y el clima reciente también han ayudado a reducir los contagios", explicó.

El epidemiólogo destacó que los brotes detectados son pequeños y aislados, por lo general de dos casos por salón, aunque uno de los grupos registró tres menores enfermos.

"Seguimos en comunicación con supervisores y directores que nos consultan para saber qué acciones deben implementar. El monitoreo es permanente", afirmó.