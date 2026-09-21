Cinco de seis homicidios ya fueron esclarecidos en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por uno de los seis homicidios registrados este año en la Región Norte de Coahuila, mientras que cinco de los casos ya fueron esclarecidos.

Rigoberto Rodríguez, delegado regional de la Fiscalía, informó que Piedras Negras concentra la mayor parte de los hechos, con cuatro homicidios, mientras que los otros dos fueron registrados en municipios de la región de los Cinco Manantiales.

El funcionario explicó que el avance de las investigaciones ha permitido esclarecer cinco de los casos, aunque una indagatoria permanece abierta y continúa en manos de la Policía de Investigación.

Avances en la investigación

Para este último expediente, los agentes mantienen la recopilación de elementos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Rodríguez señaló que el fiscal general del Estado, Federico Fernández, instruyó reforzar las investigaciones con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del homicidio que permanece pendiente.

La Policía de Investigación continúa con las diligencias relacionadas con el caso, por lo que la Fiscalía mantiene abierta la línea de trabajo hasta reunir los elementos necesarios para definir responsabilidades.

Homicidios esclarecidos en la región

El delegado regional destacó el avance de las indagatorias en la zona, con cinco de los seis homicidios ya esclarecidos y un expediente todavía en proceso de investigación.