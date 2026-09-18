Piedras Negras suma 13 días entre las ciudades más calurosas del país

Piedras Negras, Coah.– Piedras Negras se ha mantenido durante septiembre entre las ciudades con mayores temperaturas del país, al ubicarse en 13 ocasiones entre los primeros lugares nacionales durante los primeros 16 días del mes.

Temperaturas extremas en Piedras Negras

Francisco Contreras Obregón, comandante de Protección Civil en el estado, informó que la ciudad llegó a ocupar el segundo lugar nacional, con temperaturas máximas de entre 41 y 42 grados durante los últimos días.

Este comportamiento prolonga las condiciones registradas en agosto, cuando Piedras Negras se colocó en diversas ocasiones en el primer lugar nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados.

Pronóstico de descenso

Aunque se prevé un descenso gradual durante los próximos días, con máximas de entre 36 y 37 grados, Contreras Obregón descartó un cambio drástico en las condiciones climáticas.

Explicó que la entrada del otoño, prevista para el martes 22 de septiembre, podría generar una ligera modificación, principalmente durante las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas, que recientemente han oscilado entre 27 y 28 grados, podrían descender alrededor de los 24 grados.

Posibilidad de lluvias

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad de entre 20 y 30 por ciento de lluvias ligeras durante los próximos días.

El funcionario señaló que hacia finales de septiembre y principios de octubre podrían presentarse los primeros sistemas frontales, los cuales contribuirían a reducir paulatinamente las temperaturas en la región.

Respecto al sistema ciclónico ubicado actualmente lejos de las costas del Golfo de México, indicó que, por ahora, no representa una amenaza para Piedras Negras, aunque Protección Civil mantiene vigilancia sobre su evolución.