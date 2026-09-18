Mercadito Mejora regresa a las colonias de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– Con amplia participación de vecinos de la colonia Villa Real y sectores aledaños, el Gobierno del Estado reanudó las actividades del programa "Mercadito Mejora en tu Colonia", con la venta de productos de la canasta básica a bajo costo.

A través de Mejora Coahuila, las familias pudieron adquirir diversos artículos de consumo básico a precios que, de acuerdo con los organizadores, representan ahorros para la economía del hogar.

Uno de los productos con mayor demanda durante la jornada fue la tapa de huevo, ofrecida en 19 pesos, además de otros artículos de primera necesidad.

La jornada fue encabezada por la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez; el diputado local Guillermo Ruiz Guerra y el coordinador regional de Mejora Coahuila, Franco González Treviño.

Villarreal Pérez destacó la participación de los vecinos y señaló que este tipo de jornadas tiene como propósito acercar productos a precios accesibles directamente a las colonias.

Añadió que Mejora Coahuila mantiene programas sociales en los 38 municipios del estado, con acciones orientadas a atender las necesidades de las familias.

Por su parte, Ruiz Guerra señaló que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es prioritario mantener una atención cercana a la población mediante programas que faciliten la adquisición de productos básicos a precios accesibles.

González Treviño informó que las actividades del Mercadito Mejora se retomaron con esta jornada y continuarán en distintos sectores de Piedras Negras.

Explicó que, además de productos de la canasta básica, el programa contempla la venta de pintura, impermeabilizante y minisplits a bajo costo, disponibles durante las jornadas y en las oficinas de la dependencia.

En la actividad también participaron coordinadores de zona, representantes de dependencias estatales y el notario público Nicanor Moyeda Frías.