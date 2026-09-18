Llaman a padres a completar vacunas de sus hijos antes del regreso a clases

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A unas semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Jurisdicción Sanitaria 01 reiteró el llamado a padres y madres de familia para llevar a sus hijos a los centros de salud y completar los esquemas básicos de vacunación.

Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la dependencia, informó que existe abasto suficiente de diversos biológicos y capacidad para atender a la población que acuda a solicitar las vacunas pendientes en la cartilla de sus hijos.

Señaló que actualmente se cuenta con vacunas doble y triple viral, contra la hepatitis y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas, además de otros biológicos contemplados en el esquema básico.

Vacunas disponibles y su importancia

La excepción, indicó, es la vacuna BCG, destinada a recién nacidos, cuyo abasto se encuentra limitado. Baeza Díaz explicó que la BCG protege a los recién nacidos contra formas graves de tuberculosis, entre ellas la meningitis tuberculosa. Precisó que la escasez de este biológico se presenta en distintas instituciones de salud y que se espera recibir una nueva remesa durante las próximas semanas.

Campañas de vacunación en escuelas

El funcionario agregó que, en coordinación con la Secretaría de Educación, se reanudarán las campañas de vacunación en planteles educativos, particularmente para la aplicación de la vacuna contra el VPH a las menores.

La Jurisdicción Sanitaria exhortó a las familias a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud para completar las dosis que correspondan.