Choca taxi, huye y lo detienen en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una maniobra en reversa, un choque y una posterior huida derivaron en una persecución durante la madrugada del domingo, que terminó con la detención de Raúl González.

El conductor de una Ford Expedition circulaba por la calle Periodistas cuando, frente al Bar Hok, realizó una maniobra en reversa y golpeó un Nissan Versa 2020 utilizado como taxi, identificado con el número ST-586.

Acciones de la autoridad

Después del impacto, González no permaneció en el sitio y se retiró del lugar, por lo que agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron un seguimiento para ubicarlo.

La persecución se prolongó hasta el cruce de la avenida 16 de Septiembre, donde el conductor perdió el control de la camioneta, que terminó contra una banqueta.

Detalles confirmados

En ese punto, los agentes lograron detener a González, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes por los hechos derivados del choque y la posterior huida.

El percance dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados y no se reportaron personas lesionadas.