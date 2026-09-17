Fiscalía avanza en identificación de presunto agresor de hombre atacado a machetazos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado cuenta con información que podría llevar a la identificación del probable responsable de la agresión a machetazos contra Feliciano Tenorio Ávila, de 52 años, registrada la madrugada del miércoles en Piedras Negras.

Avances en la investigación

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que la Agencia de Investigación Criminal mantiene una línea sólida de investigación y que los avances podrían permitir obtener resultados a la brevedad.

La indagatoria apunta hasta ahora a que una sola persona habría participado en el ataque contra Tenorio Ávila, quien fue agredido en la cabeza con un machete cuando se dirigía a su domicilio por la calle Nicolás Bravo, en la colonia Doña Irma.

El funcionario señaló que los investigadores cuentan con información relevante para avanzar en el esclarecimiento del hecho y trabajan en la confirmación de la identidad del probable agresor.

Motivos de la agresión

Además de establecer quién habría cometido la agresión, la Fiscalía busca determinar el motivo por el que la víctima fue atacada, como parte de las diligencias que permanecen abiertas.

En tanto, Tenorio Ávila continúa bajo observación médica debido a la lesión que sufrió en la cabeza, la cual le provocó inflamación del tejido cerebral.

Rodríguez Ríos indicó que, una vez que se cuente con los elementos necesarios, el probable responsable podría ser presentado ante un juez, quien determinará su situación legal conforme avance el proceso correspondiente.