Jacobo Rodríguez defiende contratación de Gabito Ballesteros para festejos patrios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde Jacobo Rodríguez defendió la contratación, por segundo año consecutivo, del cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros para los festejos patrios, al argumentar que el espectáculo genera "derrama económica" para Piedras Negras.

Ballesteros se presentó la noche del 15 de septiembre en la Macroplaza, como parte de la celebración del Grito de Independencia organizada por el Ayuntamiento. Su participación fue reportada por medios locales.

La contratación se repitió un año después de que el cantante participara en los festejos de 2025. De acuerdo con el antecedente referido, aquella presentación habría tenido un costo de alrededor de 4 millones de pesos para el erario municipal.

Sin embargo, en la documentación pública consultada para esta nota no se localizó un contrato que permita corroborar de manera independiente esa cifra.

Tampoco fueron identificados, en la información pública revisada, el contrato ni el monto correspondiente a la presentación del 15 de septiembre de 2026, por lo que el costo de esta segunda contratación permanece sin precisar.

El argumento de Rodríguez se centra en el impacto económico que generan los espectáculos. Como referencia, el propio Gobierno Municipal reportó que en 2025 la Feria del Norte tuvo un presupuesto ejercido de 38 millones de pesos, de los cuales 22.7 millones correspondieron a la contratación de artistas.

La contratación de Ballesteros también generó cuestionamientos. Gelacio Reyes señaló que no deberían destinarse recursos públicos a presentaciones cuyos contenidos, afirmó, incluyen palabras altisonantes y referencias al consumo de sustancias.

¿Cómo ocurrió la contratación de Gabito Ballesteros?

El caso vuelve a poner bajo escrutinio el uso de recursos municipales para espectáculos y, particularmente, la transparencia de los contratos y montos destinados a artistas contratados para eventos organizados y financiados por el Ayuntamiento.

Detalles sobre el costo de la presentación

Mientras el Alcalde sostiene que estos festejos generan actividad económica para la ciudad, el costo de la presentación de 2026 permanece sin hacerse público en la documentación revisada para esta nota.