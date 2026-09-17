Joven herido en agresión durante festejos patrios permanece delicado, pero estable

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El joven lesionado durante una agresión ocurrida la noche del 15 de septiembre permanece hospitalizado en condición delicada, pero estable, luego de ser sometido a una cirugía de emergencia para salvarle la vida.

El arma punzocortante le atravesó el tórax y le perforó un pulmón, por lo que continúa bajo observación médica y no se encuentra fuera de peligro, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía.

"Se reporta delicado, estable; afortunadamente fue intervenido quirúrgicamente y esto lo mantiene en un estado de observación, pero no fuera de peligro", indicó.

Acciones de la autoridad

En paralelo, la Agencia de Investigación Criminal avanza en la identificación del joven señalado como quien habría utilizado el arma, así como de otros involucrados en la agresión.

Rodríguez Ríos señaló que los investigadores analizan videos captados por testigos y material difundido en redes sociales, además de recabar declaraciones de personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

Con estos elementos, la Fiscalía busca establecer con precisión la identidad de quien lesionó a la víctima y determinar la responsabilidad de los demás participantes. Las primeras evidencias apuntan a que el ataque pudo haber sido previamente acordado entre los agresores.

Detalles confirmados

De acuerdo con la autoridad, además del presunto responsable de la agresión con el arma, se investiga la probable participación de al menos otras cuatro personas.