Avanza programa ‘IlumiNava 2022’

NAVA, COAH. - En el primer año de gobierno se invirtieron cerca de 500 mil pesos en el programa de reparación de luminarias “IlumiNava”, tanto en la cabecera municipal como en la delegación V. Carranza, señaló la alcaldesa del Nava, Pily Valenzuela Gallardo.

“Se atendieron más de mil reportes ciudadanos; en donde destinamos cerca 745 mil pesos para adquirir luminarias LED y construimos red eléctrica en el ejido Nava con una inversión de 415 mil pesos”, declaró la alcaldesa.

Agregó que en este primer año se ha reforzado la atención en servicios primarios, mejorando en temas de recolección de basura, agua potable, reparación de luminarias y las constantes campañas de bacheos que se han tenido en el municipio.