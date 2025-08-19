Caravana de la Salud llega a Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el arranque de la Caravana de la Salud este lunes en la colonia Villas del Carmen, el programa permanecerá en Piedras Negras este martes, trasladándose a la colonia Ramón Bravo, donde brindará consultas, estudios médicos y programas preventivos en el cruce de las calles Bustamante y Bocanegra.
Vecinos de Villas del Carmen y de sectores cercanos participaron en la jornada inicial del programa, implementado por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, con la presencia de representantes de Mejora Coahuila y de la Jurisdicción Sanitaria 01.
La doctora Priscila Hernández, coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria, destacó que entre los servicios que se ofrecen se incluyen mastografías, toma de muestras para detección del virus del papiloma humano y aplicación de vacunas.
Agregó que la Caravana de la Salud continuará su recorrido el miércoles en Guerrero, el jueves en Hidalgo, el viernes en Villa Unión, para luego retomar actividades el lunes en Allende y el martes en Nava.
Por su parte, Marco Antonio Saldaña, coordinador de Mejora Coahuila en Piedras Negras, señaló que la instrucción del gobernador es que la Secretaría de Salud y Mejora Coahuila trabajen en conjunto para acercar servicios médicos gratuitos a la población.
"El objetivo es que los ciudadanos puedan realizarse estudios, consultas o recibir medicamentos sin necesidad de acudir hasta hospitales o centros de salud", puntualizó.