Caravana de la Salud llega a Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el arranque de la Caravana de la Salud este lunes en la colonia Villas del Carmen , el programa permanecerá en Piedras Negras este martes, trasladándose a la colonia Ramón Bravo , donde brindará consultas, estudios médicos y programas preventivos en el cruce de las calles Bustamante y Bocanegra .

Vecinos de Villas del Carmen y de sectores cercanos participaron en la jornada inicial del programa, implementado por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez , con la presencia de representantes de Mejora Coahuila y de la Jurisdicción Sanitaria 01 .

La doctora Priscila Hernández , coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria, destacó que entre los servicios que se ofrecen se incluyen mastografías , toma de muestras para detección del virus del papiloma humano y aplicación de vacunas .

Agregó que la Caravana de la Salud continuará su recorrido el miércoles en Guerrero, el jueves en Hidalgo, el viernes en Villa Unión , para luego retomar actividades el lunes en Allende y el martes en Nava .

Por su parte, Marco Antonio Saldaña , coordinador de Mejora Coahuila en Piedras Negras, señaló que la instrucción del gobernador es que la Secretaría de Salud y Mejora Coahuila trabajen en conjunto para acercar servicios médicos gratuitos a la población .

"El objetivo es que los ciudadanos puedan realizarse estudios, consultas o recibir medicamentos sin necesidad de acudir hasta hospitales o centros de salud", puntualizó.