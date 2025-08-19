Beneficia Memo Ruiz a más de 400 familias con tinacos subsidiados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Más de 400 familias se han beneficiado este año con el programa de tinacos a precio subsidiado, impulsado por el diputado local Guillermo Ruiz Guerra a través de sus dos casas de gestoría.
El legislador explicó que el programa inició en enero y permite a las familias adquirir tinacos de 1,200 litros, cuyo costo regular oscila entre 4 mil y 5 mil pesos, por solo 1,900 pesos.
"Hoy en día estos depósitos son de gran ayuda para enfrentar la problemática del agua", señaló Ruiz Guerra, al destacar que el objetivo es apoyar la economía de los hogares y garantizar una opción de almacenamiento en caso de fallas en el suministro.
Las casas de gestoría están ubicadas en la zona centro y en el sector Año 2000, y operan en horario de 8:00 a 16:00 horas, donde los ciudadanos pueden solicitar información y adquirir los tinacos.
El diputado subrayó que, además de funcionar como herramienta preventiva, los tinacos representan un compromiso de los ciudadanos para enfrentar las altas temperaturas y las dificultades de abasto registradas en distintos sectores de la ciudad.
"Ante la ola de calor y algunas problemáticas técnicas, la demanda se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas", agregó.