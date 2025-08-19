Beneficia Memo Ruiz a más de 400 familias con tinacos subsidiados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Más de 400 familias se han beneficiado este año con el programa de tinacos a precio subsidiado , impulsado por el diputado local Guillermo Ruiz Guerra a través de sus dos casas de gestoría .

El legislador explicó que el programa inició en enero y permite a las familias adquirir tinacos de 1,200 litros , cuyo costo regular oscila entre 4 mil y 5 mil pesos , por solo 1,900 pesos .

"Hoy en día estos depósitos son de gran ayuda para enfrentar la problemática del agua", señaló Ruiz Guerra, al destacar que el objetivo es apoyar la economía de los hogares y garantizar una opción de almacenamiento en caso de fallas en el suministro .

Las casas de gestoría están ubicadas en la zona centro y en el sector Año 2000 , y operan en horario de 8:00 a 16:00 horas , donde los ciudadanos pueden solicitar información y adquirir los tinacos .

El diputado subrayó que, además de funcionar como herramienta preventiva , los tinacos representan un compromiso de los ciudadanos para enfrentar las altas temperaturas y las dificultades de abasto registradas en distintos sectores de la ciudad.

"Ante la ola de calor y algunas problemáticas técnicas, la demanda se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas", agregó.