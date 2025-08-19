Señalan responsable a motociclista lesionado en choque en San Joaquín

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, a través de un peritaje terrestre y entrevistas a testigos, concluyeron que el motociclista lesionado en el accidente ocurrido en el bulevar Aeropuerto fue quien ocasionó el percance.
El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que, con base en el dictamen pericial, el conductor de la camioneta Jeep Grand Cherokee, identificado como Cruz "N", quedó en libertad, aunque las indagatorias continúan en curso.
La víctima, identificada como Juan Ángel Alejo Cantú, permanece hospitalizada en estado grave pero estable en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibe atención médica especializada.
Según las primeras versiones, el accidente ocurrió en el cruce del bulevar Aeropuerto con la calle Rogelio Berrueto, en la colonia San Joaquín, cuando la motocicleta Veloci, color rojo con negro, intentó incorporarse sin ceder el paso, siendo impactada por la camioneta. El motociclista fue proyectado varios metros, sufriendo diversas fracturas.