Señalan responsable a motociclista lesionado en choque en San Joaquín

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, a través de un peritaje terrestre y entrevistas a testigos , concluyeron que el motociclista lesionado en el accidente ocurrido en el bulevar Aeropuerto fue quien ocasionó el percance .

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez , informó que, con base en el dictamen pericial, el conductor de la camioneta Jeep Grand Cherokee , identificado como Cruz "N" , quedó en libertad , aunque las indagatorias continúan en curso .

La víctima, identificada como Juan Ángel Alejo Cantú , permanece hospitalizada en estado grave pero estable en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría , donde recibe atención médica especializada.