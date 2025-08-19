Arrancan Jornadas Gratuitas de Cirugías de Catarata en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una operación logística que implicó habilitar dos quirófanos y reprogramar consultas de especialidad, comenzó en el Hospital "Salvador Chavarría" la primera de tres jornadas de cirugías de catarata, impulsadas por el Gobierno del Estado.

El director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez, informó que en el primer día se realizaron 110 intervenciones; el miércoles se llevarán a cabo 130 más, y el jueves otras 58, lo que permitirá beneficiar a un total de 290 adultos mayores. El costo de las cirugías será absorbido en su totalidad por el Gobierno estatal.

Aguilar destacó que cada paciente es citado al día siguiente de la operación para retirar el parche protector y dar seguimiento a su recuperación.