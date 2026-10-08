Avanzan dos procesos por robo y narcóticos en hechos por separado
Las audiencias por robo en una chatarrera y posesión de narcóticos se reanudarán esta semana.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. Dos procesos judiciales por robo y posesión de narcóticos tendrán continuidad esta semana en Piedras Negras, luego de que las autoridades cumplimentaran mandamientos judiciales contra Francisco Guillermo y Adelaido N., señalados por distintos delitos.
Uno de los expedientes corresponde a Francisco Guillermo, relacionado con una investigación por robo en una chatarrera ubicada en la delegación Venustiano Carranza. A partir de las indagatorias, las autoridades obtuvieron el mandamiento judicial que fue cumplimentado en su contra.
El segundo caso involucra a Adelaido N., señalado por el delito de posesión de narcóticos, a raíz de una investigación iniciada por las autoridades correspondientes.
Ambos asuntos serán retomados durante la presente semana mediante las audiencias programadas para dar seguimiento a cada procedimiento. En estas diligencias, las partes podrán intervenir conforme a las etapas procesales y presentar los elementos que correspondan dentro de sus respectivos expedientes.
Los dos casos permanecerán bajo conocimiento de las instancias judiciales, que deberán determinar las acciones procedentes conforme al desarrollo de cada proceso. Hasta que se emitan las resoluciones correspondientes, los señalamientos deberán tratarse dentro del ámbito judicial.