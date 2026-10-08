Refuerzan prevención de enfermedades para adultos mayores con salud integral

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Actividades orientadas a la prevención de enfermedades y al cuidado integral de la salud, se realizó una reunión del Grupo de Ayuda Mutua (GAM) en el Centro de Salud de Villa de Fuente.

Actividades de Prevención de Salud

Durante la jornada, la psicóloga Elizabeth Zapata impartió la plática "Mitos y realidades de la salud mental", mientras que personal de Enfermería realizó estudios de perfil de lípidos y hemoglobina glucosilada (HbA1c).

El área de Nutrición, por su parte, abordó el tema de El Plato del Buen Comer, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer hábitos saludables entre los participantes.

Fomento de Hábitos Saludables

La jornada incluyó además una sesión de activación física a cargo del maestro Tomás Sosa, con el propósito de fomentar la incorporación del ejercicio a la vida cotidiana.

Las actividades forman parte de las estrategias de promoción de la salud encaminadas a fortalecer la prevención y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.