Clausuran bar Clamatos tras hallar a menor consumiendo alcohol

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El bar Clamatos, ubicado en la Prolongación Jiménez, en el sector Las Fuentes, fue clausurado por autoridades municipales luego de que un padre encontrara a su hijo de 16 años dentro del establecimiento, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas.

Tras recibir la denuncia, elementos municipales acudieron al lugar y corroboraron la presencia del menor. Testimonios recabados indicaron que el negocio cobraba 400 pesos a adolescentes para permitirles el ingreso sin ninguna restricción.

Como resultado, el bar fue cerrado y se le aplicará la multa correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley de Alcoholes.

Cabe destacar que Clamatos ya había sido clausurado en varias ocasiones por la misma causa, sin que hasta ahora se hubieran impuesto sanciones más severas, lo que ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la comunidad.