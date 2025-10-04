Cae con 10 kilos de marihuana en zona Tecnológico en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) en la zona residencial Tecnológico, luego de ser sorprendido con 10 kilogramos de marihuana que transportaba en la parte trasera de su vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia, cuando los agentes detectaron un vehículo compacto blanco que intentó evadir a la patrulla al notar su presencia.

Al marcarle el alto e iniciar el protocolo de entrevista, el conductor —quien se identificó como Ramón, de 34 años— incurrió en diversas contradicciones, lo que llevó a los oficiales a realizar una inspección más detallada del automóvil.

Durante la revisión, los policías localizaron una bolsa de plástico rectangular en la cajuela, la cual contenía una sustancia verde y seca que, tras ser analizada, se confirmó que era marihuana.

Tanto el detenido como el vehículo y la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación legal del implicado.