Negocia Lorenzo Menera retirar amparo a cambio de un puesto en el consejo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, informó que mantiene negociaciones con la administración municipal para resolver el conflicto derivado del intento de desconocer al actual consejo directivo de la paramunicipal. Si se logra un acuerdo, aseguró, retirará el amparo interpuesto ante el Juzgado Tercero de Distrito.

Menera Sierra explicó que ofreció un mensaje conciliador mediante un video, en el que reconoció la necesidad de unidad para el buen funcionamiento de SIMAS, siempre y cuando se respete a los integrantes como personas y como luchadores sociales. Señaló que las conversaciones con el Ayuntamiento han alcanzado un avance del 90 a 95 por ciento para destrabar el conflicto.

El gerente aclaró que el amparo fue presentado tras la segunda sesión ordinaria de Cabildo del pasado 30 de septiembre, donde se cuestionó la validez del consejo directivo.

"Yo no encuentro ni pies ni cabeza... Ninguna parte de la ley dice que un regidor o un alcalde pueden quitar un consejo o correr a un gerente", enfatizó.

Sobre la negociación, Menera Sierra detalló que la propuesta consiste en mantener un consejo directivo equilibrado, donde ambas partes estén conformes. Para ello, se pusieron sobre la mesa los nombres de tres actuales integrantes, de los cuales solo uno deberá ser retirado del órgano colegiado para firmar el acuerdo y permitir el retiro del amparo.

El funcionario reconoció la importancia de la colaboración entre autoridades municipales y SIMAS:

"Ni el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez ni yo lograremos avances de manera individual", admitió.

También criticó la tardanza del Cabildo en señalar presuntas irregularidades:

"Tenemos nueve meses y recién dicen que el consejo estaba mal... Eso ya va con otra mentalidad", cuestionó.

Con este acercamiento, el gerente busca desbloquear el conflicto legal y consolidar un consejo funcional que garantice el buen desempeño de SIMAS, evitando que el proceso judicial se prolongue y derive en mayores controversias administrativas.