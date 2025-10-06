Irrumpen vecinos conferencia de Jacobo por barda de Ferromex

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos de las colonias CROC, Bravo y sectores aledaños irrumpieron este lunes la conferencia matutina del Gobierno Municipal de Piedras Negras para manifestar su rechazo a la reciente autorización otorgada a Ferromex para la construcción de una barda perimetral, la cual, aseguran, los marginará físicamente del resto de la ciudad.

La sesión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, ante la ausencia del alcalde Jacobo Rodríguez, quien no estuvo presente para atender personalmente los reclamos.

"En este tema he tratado de buscarlos y me han dado largas. Están mencionando que no hay afectación, pero esto me afecta directamente", exclamó uno de los colonos, visiblemente molesto.

Los ciudadanos denunciaron que la obra no solo dificultará su movilidad, sino que agravará las inundaciones en temporada de lluvias.

"En veinte minutos se inunda nuestra colonia. Ahora, con la barda, el agua nos va a llegar más arriba", advirtió otro habitante.

Durante la transmisión en vivo de la conferencia, tanto en la página oficial del Municipio como en la del propio alcalde, los administradores silenciaron el audio en varias ocasiones para evitar que se escucharan los reclamos.

Esto desató fuertes críticas en redes sociales, donde los usuarios exigieron transparencia:

"Pónganle el audio, ¿para qué lo cortan?" y "¿No que mucha transparencia?", se leía entre los comentarios.

Uno de los colonos incluso acusó al gobierno municipal de corrupción, sugiriendo que la autorización de la obra respondió a intereses económicos:

"Si entregaron el permiso, es porque les llegaron al precio. No les importó lo que pensamos los vecinos".

Ante los medios, Daniel Aguilar respondió que ya tomaron nota de la inconformidad, aunque no comparten todos los puntos planteados. Aseguró que están abiertos al diálogo:

"Buscaremos las mesas necesarias hasta aclarar el tema".

Finalmente, el director de Obras Públicas, Gibrán González, confirmó que durante todo el proceso de negociación con Ferromex no hubo ningún acercamiento con los vecinos, y afirmó que eso correspondía a la empresa, deslindando así de responsabilidad al municipio por omitir el sentir de los colonos.