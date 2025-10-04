Jacobo Rodríguez se escuda en Noroña en plena disputa con Menera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En un intento por recuperar legitimidad y fortalecer su debilitado liderazgo municipal, el alcalde Jacobo Rodríguez apareció públicamente este jueves junto al senador Gerardo Fernández Noroña, quien encabezó una conferencia de prensa previa a su asamblea informativa "A ras de la tierra".

Acompañado también por figuras locales de Morena, Rodríguez aprovechó el evento para mostrarse respaldado por el legislador federal, en un mensaje claro hacia su principal detractor interno, Lorenzo Menera, con quien sostiene una disputa política cada vez más evidente.

Durante su intervención, Fernández Noroña afirmó que "la política es debate", pero hizo un llamado a cerrar filas y mantener la unidad del movimiento, un mensaje que, aunque dirigido a la militancia, también funcionó como blindaje simbólico al alcalde en momentos de alta tensión dentro del partido.

"El alcalde encabeza las decisiones en el municipio", subrayó Noroña, en una declaración que parece ignorar las críticas de amplios sectores del movimiento que acusan a Rodríguez de verticalismo, clientelismo político y opacidad en el manejo de recursos públicos.

Previo a la conferencia, ambos políticos sostuvieron un desayuno privado, en el que, según declaraciones oficiales, abordaron "temas de interés común", incluyendo el desarrollo de Piedras Negras, aunque no se precisaron propuestas concretas ni acuerdos derivados del encuentro.

La aparición de Rodríguez junto a un personaje de peso nacional como Noroña no es casual. Ocurre en un contexto de creciente división interna en la 4T local, donde Lorenzo Menera ha ganado simpatías por su postura crítica y por denunciar lo que llama la "vieja política" dentro del partido.

El uso del respaldo federal y del aparato institucional para blindar liderazgos cuestionados no es nuevo, pero sí preocupante, especialmente cuando la ciudadanía exige resultados, transparencia y cercanía real, y no simples puestas en escena políticas.