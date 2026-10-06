Investigan disparo contra plaza comercial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el disparo de arma de fuego registrado la noche del viernes en el exterior de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Buena Vista Sur.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, como parte de las primeras diligencias, fueron aseguradas cámaras de seguridad de negocios cercanos y se localizó un casquillo calibre .40.

Las grabaciones son analizadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con el objetivo de establecer la identidad de quien realizó el disparo y determinar el motivo de la agresión.

Detalles confirmados

Rodríguez Ríos señaló que, de acuerdo con las indagatorias iniciales, al menos un sujeto habría participado en los hechos. Entre las líneas de investigación se encuentra un posible robo; sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada, por lo que las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación.

El disparo impactó el cristal de un establecimiento, pero no se reportaron personas lesionadas. Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al sitio y controlaron la situación.

Continuación de la investigación

El funcionario indicó que las investigaciones continúan y que, con los elementos obtenidos mediante las cámaras de seguridad y las diligencias realizadas en el lugar, se busca esclarecer el caso y, de ser posible, identificar y detener al responsable.