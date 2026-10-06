Descartan cinco casos sospechosos de rickettsia y dengue en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante la semana epidemiológica 39 fueron descartados cinco casos sospechosos de enfermedades epidemiológicas en la Región Norte, informó Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario detalló que dos de las sospechas correspondieron a rickettsia, detectadas inicialmente en las colonias Villa de Fuente y Ejido Piedras Negras.

Los otros tres casos correspondieron a sospechas de dengue: uno en Nava y dos en Piedras Negras, en las colonias Acoros y Tecnológico.

De manera adicional, fue descartado un caso sospechoso de sarampión detectado en la colonia Acoros, de acuerdo con los resultados del Laboratorio Estatal.

Baeza Díaz explicó que ante cada sospecha se implementaron cercos epidemiológicos y acciones de búsqueda intencionada de personas con síntomas similares, sin que se detectaran nuevos casos relacionados.

Acciones de la autoridad

Como parte de las medidas preventivas, el área de Vacunación mantiene recorridos casa por casa para identificar posibles síntomas y completar los esquemas de vacunación en menores de nueve años, con especial atención en enfermedades como el sarampión.

En tanto, el área de Vectores mantiene la vigilancia mediante ovitrampas y otras acciones para detectar oportunamente la presencia del mosquito transmisor del dengue y determinar las medidas de control necesarias.

Durante esta semana, las cuadrillas realizarán acciones de control larvario y búsqueda intencionada en ovitrampas en las colonias Palmas, Villas de Fuente, Los Espejos, San Joaquín, Laja, Valle Escondido, El Mirador, Guillén, Cumbres, Buena Vista, González, Ejido, Bravo, CROC, Presidentes, El Edén, Las Argentinas, Lázaro Cárdenas, Nuevo y 24 de Agosto.

Detalles confirmados

El jefe jurisdiccional destacó que estas labores son permanentes y que las cuadrillas realizan recorridos diarios para atender las zonas consideradas prioritarias.

Baeza Díaz señaló que durante este año se ha mantenido una baja incidencia de dengue en la Región Norte, lo que atribuyó a las acciones preventivas y de fumigación implementadas desde principios de año.

Indicó que las labores de vigilancia, control de vectores y prevención continuarán para evitar un incremento de casos, particularmente durante la actual temporada.