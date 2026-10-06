Detienen a mujer durante cateo en la colonia Ramón Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A disposición del Ministerio Público y dentro del plazo constitucional de 48 horas permanece Brenda Yesenia N., de 40 años, quien fue detenida durante un cateo realizado el fin de semana en la colonia Ramón Bravo.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 01, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la mujer quedó a disposición de la autoridad ministerial tras la diligencia.

Durante el cateo fue localizada una sustancia con características de metanfetamina, conocida como cristal. Sin embargo, será un perito en química forense quien determine, mediante el análisis correspondiente, la naturaleza de lo asegurado.

Rodríguez Ríos explicó que la investigación continúa dentro del plazo constitucional de 48 horas, periodo en el que se determinará la situación jurídica de la detenida.

Acciones de la autoridad

El delegado precisó que los cateos no están relacionados exclusivamente con investigaciones por narcomenudeo o posibles puntos de venta de droga, pues también se realizan como parte de indagatorias por homicidios, lesiones y otros delitos, además de inspecciones de inmuebles.

Para ingresar a un domicilio se requiere una orden judicial, debido a la protección constitucional de los inmuebles, por lo que estas diligencias se llevan a cabo mediante órdenes de cateo.

Detalles confirmados

En lo que va del año, la Fiscalía registra 96 cateos en distintos sectores de la ciudad, algunos de los cuales han derivado en detenciones y aseguramientos de marihuana, cristal y otros objetos relacionados con investigaciones.

De acuerdo con Rodríguez Ríos, parte de estas diligencias tiene su origen en denuncias anónimas y planteamientos recibidos durante audiencias públicas, los cuales permiten iniciar carpetas de investigación y posteriormente solicitar las órdenes judiciales correspondientes.