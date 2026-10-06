Prevén cierre estable en maquilas pese a entorno global y T-MEC

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pese al complejo entorno internacional y al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria de exportación de la Región Norte de Coahuila prevé cerrar 2026 con estabilidad operativa, particularmente durante el cuarto trimestre.

La industria de exportación en Coahuila se prepara para cerrar 2026 con estabilidad operativa.

Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Consejo Directivo de INDEX Coahuila Norte, señaló que las plantas maquiladoras de la franja fronteriza han mantenido un ritmo constante de operación durante el año y presentan condiciones favorables en materia laboral.

"En el tema de ausentismo, rotación, estamos bien; hay que seguir trabajando en conjunto todas las empresas", afirmó.

Alejandro Ruiz Rueda menciona que el ausentismo y rotación laboral están en niveles óptimos.

El dirigente empresarial explicó que la desaceleración productiva que suele registrarse hacia el cierre del año responde principalmente a factores cíclicos y programados de la industria manufacturera, particularmente en el sector automotriz.

Detalló que durante este periodo algunas plantas reducen temporalmente su producción debido a paros programados vinculados con los ciclos de manufactura, además del periodo vacacional de diciembre.

Ruiz Rueda aclaró que estos ajustes forman parte de la planeación anual de las empresas y no necesariamente representan problemas permanentes en sus operaciones.

La revisión del T-MEC es crucial para la industria automotriz y manufacturera en la región.

La industria exportadora de la Región Norte mantiene especial atención en el proceso de revisión del T-MEC, debido a la relevancia de las condiciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá para sectores como el automotriz, de autopartes, siderúrgico y manufacturero.

En este contexto, INDEX Coahuila Norte continúa dando seguimiento al entorno comercial y a las condiciones que pudieran impactar a las empresas manufactureras y de exportación establecidas en la región fronteriza.