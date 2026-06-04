Arrolla motociclista a padre y bebé en la colonia Hacienda La Laja

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un bebé de apenas cuatro meses de edad resultó lesionado y fue hospitalizado bajo observación luego de ser arrollado junto con su padre por una motocicleta en calles de la colonia Hacienda La Laja.

El accidente ocurrió la noche del martes sobre la calle Ocampo, cuando el hombre caminaba cargando al menor en brazos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor de una motocicleta intentó rebasar por el carril derecho, perdió el control de la unidad y terminó impactando a ambos peatones.

Tras el percance, paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención de emergencia al menor, quien presentaba una contusión en la cabeza derivada del impacto.

Debido a la naturaleza de la lesión, el bebé fue trasladado al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", donde quedó bajo observación médica para descartar complicaciones mayores.

Personal médico informó que el menor permanecería entre cuatro y seis horas en vigilancia clínica y sería sometido a estudios radiológicos para verificar que no existieran fracturas o lesiones internas.

Acciones de la autoridad

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento de la motocicleta involucrada en el accidente como parte de las investigaciones correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas; sin embargo, las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las responsabilidades legales derivadas del percance.

Seguimiento del caso por PRONNIF

Por tratarse de un menor lesionado, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) fue notificada del caso y mantiene seguimiento sobre el estado de salud del bebé y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.