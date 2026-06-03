Detienen a pareja con droga en Piedras Negras; investigan posible vínculo con narcomenudeo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de seguridad detuvieron a un hombre y una mujer que transportaban presuntos narcóticos en la colonia Tierra y Esperanza de Piedras Negras, en un caso que podría estar relacionado con la distribución de drogas en puntos de venta clandestinos de la ciudad.

La intervención se registró cuando elementos policiales interceptaron un automóvil Ford Fusion color gris que circulaba por la calle Michoacán. Al efectuar una revisión de la unidad, localizaron diversas cantidades de sustancias con características similares a la marihuana y al cristal.

Los ocupantes fueron identificados como José Alberto N y Mayela N, quienes quedaron bajo arresto y fueron puestos a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, se informó que los ahora detenidos serían investigados por su posible participación en el abastecimiento de droga a diversos puntos de venta de narcóticos al menudeo en distintos sectores de Piedras Negras.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el alcance de sus actividades y establecer si existen más personas involucradas en estos hechos.

Asimismo, se aclaró que no ha sido confirmado oficialmente el aseguramiento de 18 kilogramos de marihuana, ya que los reportes preliminares señalan el decomiso de aproximadamente 200 gramos de marihuana y 300 gramos de cristal.